Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa) a crescut cu 5,5% in termeni nominali, in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica.Potrivit comunicatului, rezultatul din primul trimestru este generat de cresterea industriei prelucratoare (+6,3%). In acelasi ... citeste toata stirea