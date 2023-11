Comenzile noi din industria prelucratoare, pe total (piata interna si piata externa), au crescut in primele noua luni, in termeni nominali, cu 4,9%, arata datele Institutului National de Statistica (INS).,,Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut, in termeni nominali, pe ansamblu, in perioada 1.I-30.IX.2023, comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2022, cu 4,9%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de uz curent (+12,8%), industria bunurilor de capital (+10,6%) si in ... citeste toata stirea