INS: Consumul de energie electrica in economie, in crestere cu 3%, in primele doua luni

Consumul final de energie electrica in primele doua luni din 2024 a fost de 8,616 miliarde de kWh, cu 1,7% mai mare fata de perioada similara din 2023, in timp ce productia interna a insumat 2,971 milioane de tep, in scadere cu 23.000 tep (-0,8%), potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).Consumul final de energie electrica in economie a crescut cu 3%, iluminatul public a