INS: Consumul mediu de bauturi pe locuitor a crescut in 2023

Consumul mediu de bauturi pe locuitor a crescut in 2023, comparativ cu anul anterior, la bauturile nealcoolice, vinuri si la bauturile alcoolice distilate, in timp ce la bere a scazut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica."Consumul mediu de bere, pe locuitor, a scazut cu 2,9 litri; consumul mediu de vinuri, pe locuitor, a crescut cu 0,9 litri; consumul mediu de bauturi alcoolice distilate (in echivalent alcool 40%), pe locuitor, a crescut cu 1,7 litri; consumul