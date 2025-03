INS: Economia Romaniei a inregistrat o crestere de 0,9% in anul 2024, iar in ultimul trimestru din acelasi an, Produsul Intern Brut (PIB) a urcat cu 0,7% fata de trimestrul IV din 2023 si cu 0,8% fata de trimestrul anterior, potrivit datelor provizorii publicate vineri de Institutul National de Statistica. ... citește toată știrea