INS: In noiembrie 2022 au decedat 20.344 persoane, cu 1.151 mai putine decat in luna octombrie 2022

Numarul deceselor inregistrate in luna noiembrie 2022 a fost de 20.344 (10.558 barbati si 9.786 femei), cu 1.151 decese (694 barbati si 457 femei) mai putine decat in luna octombrie 2022, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), informeaza News.ro.Dupa cauza principala de deces, cele mai multe persoane decedate in luna noiembrie 2022 au avut drept cauze: bolile aparatului circulator (11.152 persoane, reprezentand 54,8%), tumorile (3.797 persoane, reprezentand 18, ... citeste toata stirea