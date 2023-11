Un roman din cinci are in prezent, peste 65 de ani, potrivit INS, iar specialistii estimeaza ca in urmatorii 25 de ani, 30% din populatia Romaniei va fi la pensie.Conform ultimelor date INS, un roman din 5 are peste 65 de ani - o cifra destul de semnificativa daca ne uitam peste cum arata proportia in ... citeste toata stirea