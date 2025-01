INS: Judetul Brasov, locul 5 in privinta operatiunilor de comert exterior, la nivel national

Firmele cu sediul social in municipiul Bucuresti au derulat, in primele opt luni ale anului 2024, operatiuni de comert international in valoare de 40,1 miliarde euro, reprezentand 28% din comertul exterior al tarii noastre.Pe locul 2 s-a situat judetul Ilfov cu o pondere de 8,0%. Urmeaza Timis 7,7%, Arges 5,0%, judetul Brasov 4,0% si Cluj 3,6%.Analiza provine de la Camera de Comert si Industrie a Bucurestiului. A fost realizata cu cele mai recente date statistice anuntate de Institutul ... citește toată știrea