Jumatate dintre decesele din Romania au drept cauza bolile cardiovasculare, iar in anul 2021 o persoana din patru se afla in evidenta medicilor de familie cu o boala cardiovasculara, afirma Institutul National de Sanatate Publica cu prilejul Zilei Mondiale a Inimii, sarbatorita in fiecare an, in toata lumea, pe 29 septembrie."Bolile cardiovasculare sunt ucigasul tacut numarul 1 la ... citeste toata stirea