INS: Localitatile din judetul Brasov cu cele mai mari cresteri ale populatiei

Rezultatele provizorii ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor runda 2021 (RPL2021) arata o populatie rezidenta a judetului Brasov de 546615 persoane, in scadere cu 2602 persoane fata de recensamantul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populatiei rezidente este de sex feminin (282808 persoane, reprezentand 51,7%) si traieste in mediul urban (375452, reprezentand 68,7%).Din punctul de vedere al marimii populatiei rezidente, judetul Brasov se situeaza pe locul 12 in ierarhia ... citeste toata stirea