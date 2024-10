INS: Marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,72% in septembrie

Conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2024, comparativ cu aceeasi luna din 2023, a fost de 4,6%. Aceasta rata a inflatiei a intrat pe un trend descendent in luna august, cand a scazut la 5,1%.In interval de un an, cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate ... citește toată știrea