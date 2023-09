Numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale eliberate in Romania a scazut, in primele opt luni, cu 23,9% fata de perioada similara a anului trecut, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).Potrivit INS, scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-1.539 autorizatii), Nord-Vest (-1.181), ... citeste toata stirea