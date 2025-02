INS: Numarul locurilor de munca vacante, in crestere in 2024 fata de 2023

INS: Numarul locurilor de munca vacante in Romania a fost de 34.300 in trimestrul IV 2024, in crestere cu 1.000 fata de aceeasi perioada din 2023, dar in scadere cu 5.600 fata de trimestrul III 2024, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica.Domenii cu cele mai multe locuri de munca vacanteCele mai mari rate ale locurilor de munca vacante s-au inregistrat in:Productia si furnizarea de energie electrica ... citește toată știrea