INS: Pensia medie lunara a ajuns la 1.856 de lei

Numarul mediu de pensionari a fost de 4,996 milioane de persoane, in trimestrul III din 2022, in scadere cu 7.000 de persoane fata de trimestrul anterior, in timp ce pensia medie lunara a crescut cu 0,3%, pana la valoarea de 1.856 de lei, raportat la perioada de referinta, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.In trimestrul III, numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,603 milioane persoane, in scadere cu 1.000 de persoane fata de ... citeste toata stirea