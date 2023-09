Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in primele sapte luni ale anului in curs, au insumat 7,387 milioane de persoane, in crestere cu 14,7% fata de perioada asemanatoare din 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate marti.Din numarul total de sosiri, in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2023, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 84,2%, ... citeste toata stirea