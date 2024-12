INS: Pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Romania a crescut aproape 5% anul trecut si a depasit 41.000 de lei

Pretul mediu al unui hectar de teren arabil, in Romania, a fost de 41.624 lei/hectar (ha) in anul 2023, cel mai scazut nivel fiind inregistrat in Regiunea Nord-Est, de 35.303 lei/ha, in timp ce in Regiunea Bucuresti-Ilfov a fost consemnata cea mai ridicata valoare, respectiv 61.360 lei/ha, arata datele Institutului National de Statistica (INS), transmite Agerpres.In anul 2023, comparativ cu anul precedent, in Romania s-a inregistrat o crestere de aproximativ 4,8% a pretului mediu pentru ... citește toată știrea