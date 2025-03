INS: Rata de ocupare a populatiei cu varsta intre 15 si 64 de ani, in scadere in trimestrul IV din 2024

INS rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) in Romania a fost de 63% in trimestrul IV al anului 2024, inregistrand o scadere de 0,3 puncte procentuale fata de trimestrul anterior.In ultimele trei luni ale anului trecut, rata de ocupare a populatiei din grupa de varsta 20-64 ani a fost de 68,8%, in scadere fata de ... citește toată știrea