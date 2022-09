Rata somajului in august 2022 a scazut usor, cu 0,1 puncte procentuale, la 5,1%, fata de cea inregistrata in luna precedenta, aceasta fiind mai mare cu 1,7 puncte procentuale in randul barbatilor, informeaza vineri Institutul National de Statistica (INS).Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna august a anului 2022 ... citeste toata stirea