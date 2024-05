INS: Romania a avut efective mai mici de bovine, porcine, ovine si caprine in 2023

Efectivele de bovine, porcine, ovine si caprine au fost in scadere in Romania, in 2023, fata de anul anterior, in timp ce numarul total de pasari s-a majorat cu 0,7%, releva datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).Potrivit sursei citate, numarul total de bovine si efectivul matca (vaci pentru lapte, bivolite pentru reproductie si juninci pentru ... citește toată știrea