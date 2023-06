Romania a inregistrat, anul trecut, cel mai scazut nivel al preturilor pentru bunurile de consum si serviciile din componenta consumului final al gospodariilor populatiei, in cadrul statelor membre UE, acesta fiind cu 42% mai mic decat media UE, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri, informeaza Agerpres.Romania este urmata de de Bulgaria (41% sub media UE) si Polonia (38% sub media UE).Pe de alta parte, cel mai ridicat nivel al preturilor pentru consumul ... citeste toata stirea