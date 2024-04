INS: Serviciile postale, detergentii si medicamentele, in topul scumpirilor din martie 2024

Rata anuala a inflatiei in luna martie 2024 comparativ cu luna martie 2023 a fost 6,6%, arata datele Institutului National de Statistica (INS) publicate azi. Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 a fost 7,2%.Rata anuala a inflatiei in perioada martie 2024 - martie 2023 a fost 6,6%, in timp ce preturile bunurilor de consum au crescut cu 0,42% in martie 2024 fata de luna anterioara si cu 2,35% comparativ cu finalul anului trecut. Cele mai mari majorari, ... citește toată știrea