INS: Sosirile vizitatorilor straini in Romania au crescut cu 4,2% in primele doua luni ale anului fata de aceeasi perioada din 2023

Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au crescut in primele doua luni ale anului cu 1,2% fata de aceeasi perioada a anului anterior, arata datele Institutului National de Statistica. Din numarul total de sosiri, cele ale turistilor romani au reprezentat aproape 85%. Sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au crescut cu 4,2% fata de aceeasi perioada din 2023. Plecarile vizitatorilor romani in strainatate s-au majorat cu 10,3%.