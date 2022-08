INS: Spor natural negativ, in iunie

Sporul natural s-a mentinut negativ (-4.386) in luna iunie 2022, numarul persoanelor decedate fiind de 1,3 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).In iunie 2022 s-a inregistrat nasterea a 14.193 copii, cu 33 mai putini decat in luna mai 2022. Numarul deceselor inregistrate a fost de 18.579 (9.744 barbati si 8.835 femei), cu 2.228 decese (1.268 barbati si 960 femei) mai putine decat in luna mai 2022. Numarul deceselor ... citeste toata stirea