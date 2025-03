INS: Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul a inregistrat o scadere de 19,4%

INS: In luna ianuarie 2025, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a inregistrat o scadere de 19,4% fata de decembrie 2024, ca serie bruta, potrivit datelor Institutului National de Statistica. In schimb, ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri a crescut cu 0,1%.INSDeclinul cifrei de afaceri in ianuarie 2025 a fost ... citește toată știrea