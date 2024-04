Inscrierea in clasa pregatitoare poate fi amanata din motive medicale. Care este procedura

Parintii care au copii ce implinesc 6 ani pana in 31 august, dar care, din motive medicale, nu pot fi inca inmatriculati, pot solicita amanarea inscrierii. Procedura se face prin depunerea unui dosar la Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Brasov.Dosarul trebuie sa contina o cerere tip ce se gaseste pe site-ul ISJ si fotocopii dupa certificatul de nastere a copilului si cartile de identitate ale parintilor. In cazul in care parintele are alt nume decat cel al copilului se depune dovada ... citește toată știrea