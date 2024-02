Inscrierea la gradinita si cresa 2024 se va face in doua etape, arata un proiect pus in dezbatere publica de Ministerul Educatiei.Inscrierea la gradinita si cresa 2024, pentru anul scolar 20224-2025, se va face tot in vara ca anul trecut: prima etapa fiind intre 17 iunie si 5 iulie.Ministeru Educatiei a pus in dezbatere publica Metodologia care prevede inscrierea la cresa, gradinita si in serviciile de educatie timpurie ... citeste toata stirea