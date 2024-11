Inscrieri deschise pentru Cangurasul matematician

Prichindeii care iubesc matematica se pot inscrie in cea de-a XX-a editie a Concursului Cangurasul matematician. Este o competitie destinata copiilor din clasele pregatitoare si I-IV si va avea loc in 17 decembrie.Elevii din clasa pregatitoare vor primi un test sub forma unor puzzle-uri cu 24 de abtibilduri, in timp ce participantii din clasele I, a II-a si a III-a vor da cate un test cu 25 de itemi, structurati pe baza unei povesti. De asemenea, participantii din clasa a IV-a vor primi un ... citește toată știrea