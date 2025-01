Inscrieri in concursul Games of Science 2025. O etapa locala va avea loc si la Brasov

Studentii, masteranzii, doctoranzii si tinerii cercetatori de pana in 35 de ani se pot inscrie (online, pe www.gamesofscience.org) la cea de-a treia editie a concursului Games of Science, organizat de SciPublic Forum.Games of Science este un program national de comunicare stiintifica ce sprijina cercetatorii sa poplarizeze munca lor mai aproape in randul publicului. Altfel spus, sa o faca mai usor de inteles de catre public. Pe de alta parte, concursul le da sansa tinerilor cercetatori sa isi ... citește toată știrea