Inscrieri la Definitivat, pana in 10 octombrie

Inscrierile la Definitivat vor fi facute pana in 10 octombrie, potrivit calendarului oficial publicat deja in Monitorul Oficial. Dosarele vor fi depuse la unitatile de invatamant, iar apoi acestea vor fi trimise catre Inspectoratul Scolar. Prima inspectie de specialitate va avea loc pana la 7 februarie, iar a doua inspectie de specialitate pana la 30 mai, dupa cum se arata in calendar. Proba scrisa a examenului de definitivare va avea loc in 8 iulie 2025, cu afisarea primelor rezultate in 15 ... citește toată știrea