Inscrieri la Titularizare: peste 300 de posturi cu contract pe perioada nedeterminata

Proba scrisa de la Titularizare 2024, concursul de angajare in invatamant, are loc pe 17 iulie, potrivit ordinului publicat in Monitorul Oficial. Insa, inscrierea candidatilor va incepe de astazi, 8 mai, si va dura pana pe 17 mai. Inspectiile la clasa vor fi organizate in ultimele 3 saptamani de scoala. Inscrierile se fac online sau la sediul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Brasov, in intervalul 9.00 - 15.00, cu exceptia zilei de marti, 16 mai, cand programul esye 11.00 - 15.00. Tot pe ... citește toată știrea