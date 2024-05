Inscrieri pentru "Directorii Anului"

Directori si directori adjuncti de licee, scoli si gradinite din Brasov se pot inscrie in cea de-a opta editie a Galei Premiilor pentru Directorii Anului. Inscrierile se fac online pana pe 10 iulie, printr-un formular disponibil pe site-ul Asociatiei pentru Valori in Educatie, initiator al proiectului. "Efectele acestui eveniment prin care celebram si premiem, iata, pentru a opta oara consecutiv, Directorii Anului, se resimt, in primul rand, la nivelul comunitatilor. Cu fiecare editie, aceasta ... citește toată știrea