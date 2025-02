Inscrieri pentru Festivalul Martisorului si al Podoabelor. Doar artizani, doar cu produse facute de ei

Mestesugari, mesteri populari si artizani din toata tara se pot inscrie, pana in 11 februarie, la Festivalul Martisorului si al Podoabelor din Tara Barsei, editia a III-a. Evenimentul se va desfasura in perioada 22 - 23 februarie, la Centrul Cultural Reduta, in Sala de Muzica de la parter. Sunt disponibile 20 de locuri pentru pielari, cioplitori in lemn, tamplari, opincari, vestimentatie traditionala, impaslit, impletituri din fibre vegetale si naturale, olarit, oua incondeiate, iconografie, ... citește toată știrea