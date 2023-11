Profesorii care vor sa evalueze viitoarele manuale scolare pentru disciplina "Istoria evreilor. Holocaustul" se pot inscrie pana pe 15 decembrie. Apelul a fost lansat de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie (CNPEE). Selectia candidatilor prin aplicarea unei proceduri specifice se face in perioada 15-21 decembrie. In perioada 8-10 ianuarie 2024 vor fi anuntate rezultatele doar pentru candidatii selectati.Intrucat intreg procesul este ... citeste toata stirea