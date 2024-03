Inscrierile in clasa pregatitoare incep in 11 aprilie. Calendarul final de inscriere

Inscrierile in clasa pregatitoare incep in 11 aprilie, anunta Ministrul Educatiei, Ligia Deca.Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat calendarul final de inscriere in clasa pregatitoare in anul scolar 2024-2025, prima etapa urmand sa inceapa in 11 aprilie.Cererile de inscriere in invatamantul primar se vor putea depune, in prima etapa, in perioada 11 aprilie - 14 mai, potrivit calendarului anuntat de ministrul Educatiei, Ligia Deca, acesta urmand sa fie publicat in Monitorul Oficial. ... citește toată știrea