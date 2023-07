Astazi, 17 iulie 2023, incep inscrierile pentru sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat.Elevii care nu au promovat examenul in prima sesiune sau cei care nu au intrat in examen din cauza corigentelor pot sustine Bacalaureatul in sesiunea de toamna.Conform procedurii comunicate de Ministerul Educatiei, absolventii claselor a XII-a care sustin examenul de Bacalaureat, sesiunea din luna august, se pot inscrie in perioada 17-24 ... citeste toata stirea