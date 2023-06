Inscrierile la gradinita si cresa pentru anul scolar 2023-2024 incep pe 15 iunie.Ministerul Educatiei a stabilit calendarul inscrierilor la gradinita si cresa in anul scolar 2023-2024.Parintii vor putea reinscrie copiii la gradinita si cresa incepand cu 6 iunie 2023, iar inscrierile pentru cei care nu au mers la gradinita pana acum vor incepe in 15 iunie.Ordinul de ministru privind inscrierile a fost publicat in Monitorul Oficial din 31 mai, potrivit Edupedu.ro.Din toamna acestui an, ... citeste toata stirea