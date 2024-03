Inscrierile la scoala, din 11 aprilie

Cererile de inscriere in invatamantul primar se vor putea depune, in prima etapa, in perioada 11 aprilie - 14 mai, potrivit calendarului anuntat de ministrul Educatiei, Ligia Deca, acesta urmand sa fie publicat in Monitorul Oficial. Potrivit calendarului, intre 14 si 17 mai se vor procesa cererile-tip de inscriere si se vor repartiza copiii la scoala de circumscriptie. Intre 20 si 27 mai se vor procesa cererile-tip prin care se solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala ... citește toată știrea