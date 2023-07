Aproximativ 2.000 de candidati s-au inscris din 15 mai pana pana marti, 11 iulie, la programele de studii de la Universitatea Transilvania, fie ca vorbim despre licenta sau masterat. Inscrierea pentru admiterea de vara la Universitatea brasoveana de stat se face online, pe admitere.unitbv.ro, pana sambata, 15 iulie. In acest an sunt scoase la concurs 10.840 de locuri, in total, la licenta si masterat. Pentru programele de studii de licenta vor fi disponibile aproape 3.000 de locuri la buget, ... citeste toata stirea