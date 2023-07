Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Brasov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, au efectuat, la data de 4 iulie a.c., 6 perchezitii in localitatile Rasnov si Harman, din judetul Brasov, si comuna Stefanestii de Jos, din judetul Ilfov, la sediile unor societati comerciale, domiciliile unor persoane si la locul de munca al uneia dintre acestea, si au pus in executare 2 mandate de aducere intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor ... citeste toata stirea