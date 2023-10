Creste numarul infectarilor cu virusul West Nile in Romania. In aproximativ 4 luni, 75 de cazuri au fost confirmate, iar alte 7 sunt probabile, anunta Institutul National de Sanatate Publica.Din totalul pacientilor, 10 au decedat, dintre care 3 doar in judetul Ilfov, scrie News.ro. "De la inceputul perioadei de supraveghere a infectiei cu virusul West Nile (06.06.2023) pana la data de 12.10.2023 s-au inregistrat 82 de cazuri dintre care 75 cazuri confirmate si 7 cazuri probabile de infectie ... citeste toata stirea