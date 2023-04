Aproape 40% dintre cazurile de COVID-19 confirmate saptamana trecuta, au fost in Bucuresti si in judetele Cluj, Timis, Sibiu, si Brasov, transmite INSP.Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 17 - 23 aprilie, 39,1% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Timis, Sibiu si Brasov.In perioada de referinta au fost ... citeste toata stirea