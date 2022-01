INSP confirma: Omicron, raspandire comunitara

Institutul National de Sanatate Publica (INSP) confirma, in raportul saptamanal publicat marti, 11 ianuarie, transmiterea comunitara sustinuta a variantei Omicron in Romania. In prima saptamana a lui 2022 au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei Omicron. Anul acesta, pana la data de 9 ianuarie 2022 au fost confirmate 295 cazuri cu varianta Omicron:- 28,1% (83 cazuri) au avut istoric de calatorie in UK (32), Italia (11), Africa de Sud (8), ... citeste toata stirea