Copiii alaptati la san au sanse mai bune sa nu fie subponderali, supraponderali sau sa sufere de obezitate si sunt mai putin predispusi la diabet pe parcursul vietii, afirma specialistii Institutului National de Sanatate Publica (INSP)."Laptele matern este alimentul ideal pentru sugari. Este sigur, curat si contine anticorpi care ajuta la protejarea impotriva multor boli care apar, mai ales in randul copiilor. Laptele matern ofera toata energia si nutrientii de care sugarul are nevoie in ... citeste toata stirea