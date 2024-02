INSP: Peste 700 de cazuri noi de rujeola, in ultima saptamana

Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 - 25 februarie 2024, s-au confirmat 6.589 de cazuri de rujeola.In ultima saptamana, s-au inregistrat 701 de cazuri noi si doua decese.Potrivit INSP, unul dintre decese cauzate de rujeola a fost raportat la un fetita in varsta de 1 an din judetul Bacau, nevaccinata antirujeolic, internata in Spitalul Clinic ... citește toată știrea