Prevalenta tulburarilor mintale si de comportament aproape s-a dublat in ultimii 10 ani, ajungand de la valoarea de aproximativ 1.566 cazuri la 100.000 de persoane in anul 2012 la aproximativ 2.890 cazuri la 100.000 de persoane (3 cazuri la 100 de persoane) in anul 2021, transmite Institutul National de Sanatate Publica (INSP)."Spre deosebire de afectiunile somatice, identificarea si interventia timpurie in cazul tulburarilor neuropsihice sunt mai dificile din cauza unor factori precum natura ... citeste toata stirea