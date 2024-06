Inspectia Muncii a aplicat amenzi de 400.000 lei unor companii din domeniul jocurilor de noroc

Inspectorii din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale au facut sute de controale la societati care activeaza in domeniul jocurilor de noroc si pariurilor, aplicand amenzi in valoare totala de 570.300 de lei, din care 400.000 de lei pentru munca nedeclarata. Au fost identificate 20 persoane care lucrau fara forme legale, potrivit unui comunicat de presa al institutiei."Am primit semnale privind desfasurarea activitatilor in jocuri de noroc si pariuri. Cele mai frecvente sesizari ... citește toată știrea