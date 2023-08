Inspectorii de munca vor controla, timp de doua saptamani, la nivelul Capitalei, unitatile economice care presteaza activitatile privind comertul cu ridicata al combustibililor lichizi si gazosi al produselor derivate si comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate."Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti, sub indrumarea domnului Inspector Sef Constantin Bujor, va desfasura ample actiuni de control, in cadrul Campaniei Nationale de verificare a ... citeste toata stirea