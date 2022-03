Introducerea disciplinei "Securitate sI sanatate in munca" in invatamantul preuniversitar constituie o componenta cheie in dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor, prin invatarea de catre tineri a modului de a lucra in conditii de securitate si sanatate.In acest context, Concursul national "Stiu si aplic - securitatea si sanatatea in munca se deprind de pe bancile scolii" este parte integranta din Planul ... citeste toata stirea