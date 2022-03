Inspectorii ITM Brasov au dat, in februarie, amenzi de peste 270 de mii de lei

Pe parcursul lunii februarie , inspectorii de munca din cadrul Serviciului Securitate si Sanatate in Munca au efectuat un numar de 65 de controale, in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile impuse in perioada pandemiei, potrivit prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 (privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19), cu modificarile si completarile ulterioare.In urma ... citeste toata stirea