Actiunile Inspectiei Muncii din anul 2022 in unitatile de distributie a carburantilor auto si rafinarii au relevat faptul ca nu toti angajatorii din aceste domenii respecta prevederile legale privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor.Ca urmare, a aparut necesitatea continuarii acestor demersuri si in anul 2023, prin initierea si defasurararea unei noi campanii nationale, respectiv "CAMPANIA NATIONALA de verificare a modului in care sunt ... citeste toata stirea